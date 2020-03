Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus PKW

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 14.03.2020, 12 Uhr bis 16.03.2020, 09 Uhr parkt der 58-jährige Geschädigte sein Fahrzeug in der Schwarzwaldstraße in Frankenthal. Ein bis dato unbekannter Täter verschafft sich in diesem Zeitraum auf unbekannte Weise Zutritt zu dem Fahrzeug und entwendet hieraus mehrere Gegenstände. Der Schaden beläuft sich auf ca. 50 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Graf, PK'in

Telefon: 06233-313-3203

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



