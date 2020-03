Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl Elektrofahrrad

Bobenheim-Roxheim (ots)

Ein 60-jähriger Geschädigter stellt am 16.03.2020 zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr sein Elektrofahrrad der Marke Fischer verschlossen vor dem Globus Markt in Bobenheim-Roxheim ab. In diesem Zeitraum entwendet ein bisher unbekannter Täter das Fahrrad im Gesamtwert von ca. 1645 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

