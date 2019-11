Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Trickbetrüger scheitert an Seniorin

Wismar (ots)

Eine 79-jährige Frau aus Wismar zeigte der hiesigen Polizei gestern an, dass sie kürzlich von einer unbekannten Frau mit unterdrückter Telefonnummer angerufen worden sei, die sich als ihre Nichte vorgestellt habe. Bereits nach kurzer Zeit sei die Anruferin zur Sache gekommen, habe geschildert, dass sie einen Verkehrsunfall schuldhaft verursacht hätte. Um den Schaden begleichen zu können, bat Unbekannte die ältere Dame um einen kurzfristigen Kredit in Höhe von 24.000 Euro. Die Sache, so die Seniorin, sei ihr komisch vorgekommen. Sie habe das Telefonat beendet und ihre tatsächliche Nichte unter der ihr bekannten Telefonnummer angerufen. Wie sich herausstellte hatte die richtige Nichte weder bei ihr angerufen, noch einen Verkehrsunfall gehabt und auch keine Geldforderungen gestellt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges gegen Unbekannt ein.

