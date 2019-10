Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener 64-Jähriger "leiht" sich am Bahnhof Fahrrad aus - Eigentümer gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 64-jähriger Mann war am frühen Sonntagmorgen (29.09.2019) in der Friedrichstraße einer Streife aufgefallen, nachdem er schwankend auf einem Fahrrad unterwegs war. Der Grund war schnell klar, der 64-Jährige hatte eine Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille. Im weiteren Gespräch stellte sich heraus, dass er sich das unverschlossene Fahrrad zuvor am Bahnhof einfach genommen habe um nach Hause zu fahren. Bei dem Rad handelt es sich um ein gut erhaltenes schwarz/silberfarbenes Cityfahrrad der Marke Pegasus. Die Polizei hat das Rad sichergestellt.

Bislang wurde noch keine Diebstahlsanzeige bei der Polizei erstattet. Der Eigentümer wir gebeten, sich unter Telefon 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

