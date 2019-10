Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Registrierkasse aus Imbiss gestohlen - Hinweise an die Polizei

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mit der Registrierkasse, in der sich eine geringe Menge Bargeld befand, sowie einigen Getränkedosen entfernten sich Unbekannte wieder aus einem Döner-Imbiss in der Löhergasse. In der Zeit zwischen Freitagabend, 23 Uhr und Samstagmorgen, 10 Uhr verschafften sich die Täter auf abschließend noch nicht geklärte Art und Weise Zugang und öffneten auch die in einem Lagerraum vorgefundene Geschäftstasche. Bisherigen Angaben zufolge wurde außer der Kasse und den Getränken nichts gestohlen. Der Geschädigte bemerkte am Samstagvormittag die offen stehende Eingangstüre und verständigte die Polizei.

Die Ermittlungen dauern noch an. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/6900, zu melden.

