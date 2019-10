Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot: Straßenlaterne beschädigt - Wer kann Hinweise zum Verursacher geben ?

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine umgefahrene Straßenlaterne am "Harres"-Kreisverkehr in der Hauptstraße/An der Autobahn meldete in der Nacht zum Montag, kurz vor 3 Uhr ein Verkehrsteilnehmer der Polizei. Offenbar fuhr ein bislang noch nicht ermittelter Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr, kam dabei von der Fahrbahn ab und touchierte die Laterne.

In welcher Höhe Schaden der Gemeinde St.Leon-Rot entstand, ist bislang noch nicht geklärt. Zeugen, die evtl. Hinweise auf den "Verursacher" geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

