POL-MA: Heddesheim: Skoda-Fahrer touchiert geparkten Mercedes und entfernt sich Hinweise an die Polizei

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang noch nicht ermittelter Skoda-Fahrer war am Sonntag gegen 19.20 Uhr in der Unterdorfstraße in Richtung Viernheim unterwegs und beschädigte ein am rechten Fahrbahnrand haltendes Mercedes Coupe. Der Mann nahm zwar Kontakt mit dem 22-jährigen Mercedes-Fahrer auf, begab sich dann aber wieder - unter dem Vorwand, den Motor abzustellen - zu seinem Auto und entfernte sich in Richtung Viernheim. Nach Angaben des Mercedes-Fahrers stand der Mann unter Alkoholeinwirkung. Eine sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls eingeleitete Fahndung nach dem Skoda Octavia mit rumänischem Kennzeichen verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen bezüglich des Kennzeichens dauern noch an.

Zeugen, die Hinweise zu dem Auto bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0621/174-4045, in Verbindung zu setzen.

