Polizeiinspektion Celle

POL-CE: 85-Jährige mit Rollator beklaut - Zeugen gesucht

Eicklingen (ots)

Montag gegen 14:30 Uhr kaufte eine 85-jährige Frau in einem Supermarkt an der B 214 ein. Zu Fuß ging sie mit ihrem Rollator zurück zu sich nach Hause in die Straße Zum Ölfeld. Kurz vor Erreichen ihres Hauses wurde ihr von einer männlichen Person in gebrochenem Deutsch Hilfe angeboten. Diese lehnte die Dame ab.

Unmittelbar danach griff der Mann in die am Rollator befestigte Einkaufstasche, entnahm die Geldbörse und flüchtete. Er lief zu einem beigefarbenen Pkw mit dem Ortskennzeichen "HD" und bog nach rechts auf die B 214 in Richtung Celle ein.

Die Geschädigte beschreibt den Mann als etwa 1,60-1,70m groß, ca. 35 Jahre alt und von dicklicher Statur mit rundlichem Gesicht. Er war dunkel gekleidet und trug ein schwarzes Basecap. Möglicherweise war ein zweiter Täter beteiligt.

Die Polizei Celle bittet um Hinweise unter Tel.: 05141/2770.

Polizeiinspektion Celle

