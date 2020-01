Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Celle (ots)

Samstagabend bog eine 55-jährige Fahrerin eines Rover Geländewagens gegen 19 Uhr aus dem Galgenberg nach links auf die Burgstraße ein. Dabei unterschätzte sie die Geschwindigkeit eines aus Richtung 77er Straße herannahenden Pkw Mercedes.

Der Abbiegevorgang der Rover-Fahrerin war bereits nahezu abgeschlossen, der 19-jährige Mercedes-Fahrer jedoch so schnell, dass er nicht mehr abbremsen konnte und auffuhr. Der Geländewagen geriet durch den Aufprall ins Schleudern und rutschte rechtsseitig der Fahrbahn in die Böschung. Dabei wurde eine Straßenlaterne überfahren und abgeknickt. Der Mercedes kam nach einem Anprall am rechtsseitigen Bordstein nach links von der Fahrbahn ab und im Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Fahrradstraße zum Stehen.

Die Fahrer wurden glücklicherweise nur leichtverletzt. An den Fahrzeugen entstanden Schäden über 35.000 Euro, beide waren nicht mehr fahrbereit.

