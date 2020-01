Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Beim Rückwärtsfahren Fahrradfahrerin übersehen

Celle (ots)

Freitag gegen 15:30 Uhr kam es in der Bergstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Ford Transit und einem Pedelec. Die 52-jährige Radfahrerin befuhr die Bergstraße in Richtung Großer Plan, als der Transit in einiger Entfernung vor ihr ausgeparkt wurde. Der 35-jährige Fahrer fuhr nach dem Ausparken allerdings rückwärts weiter in Richtung Südwall. Die Radfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und wurde von dem Kleinbus erfasst. Durch den Sturz verletzte sie sich schwer. An den Fahrzeugen entstanden geringe Schäden.

