Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Unbekannter bricht in Seniorenresidenz ein

Celle (ots)

Ein unbekannter Täter nutzte die Abwesenheit einer 71 Jahre alten Bewohnerin einer Seniorenresidenz im Blumläger Kirchweg und hebelte die massive Wohnungseingangstür zu ihren Räumlichkeiten auf. Die Tat ereignete sich zwischen dem 31.12.2019, 10:30 Uhr und gestern, 02.01.2020, 16:00 Uhr. In der Wohnung nahm der Einbrecher eine Geldkassette aus einem Sekretär und öffnete ihn mit einem Schlüssel. Zum Glück befanden sich weder Geld noch Wertgegenstände in der Kassette. Der Dieb verschwand ohne Beute. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Celle entgegen unter 05141/277-215.

