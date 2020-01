Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Faßberg - Unbekannte brechen Kaugummiautomaten auf

Celle (ots)

In der Silvesternacht brachen unbekannte Täter einen Kaugummiautomaten in der Hasenheide in Faßberg auf und entwendeten drei von vier Geldauffangbehälter. Wieviel Kleingeld sich in dem Automaten noch befunden hatte, ist unbekannt. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden in dreistelliger Höhe. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Faßberg unter Telefon 05055-980615 in Verbindung zu setzen.

