Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn-Radfahrerin durch Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Radfahrerin ist es am Donnerstag gegen 8 Uhr auf der Wilhelm-Raabe-Straße in Nordhorn gekommen. Eine 23-jährige Radfahrerin beabsichtigte, in Richtung Richterskamp fahrend, nach links auf ein Privatgrundstück abzubiegen. Der hinter der Radfahrerin fahrende 21-jährige Führer eines PKW erkannte dies zu spät und prallte während des Überholvorgangs mit der Radfahrerin zusammen. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mittels eines Rettungswagens der Euregio Klinik zugeführt./hbr

