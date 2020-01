Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Geschwindigkeitskontrollen in Altenhagen

Celle (ots)

Am Wochenende hat die Polizei vormittags in der Lachtehäuser Straße in Richtung B 191 Geschwindigkeitsmessungen in der 30er-Zone durchgeführt. Dabei wurden am Samstag in 1,5 Stunden 30 und am Sonntag in 2 Stunden 29 Verstöße festgestellt. Hierbei handelte es sich überwiegend um Verstöße im Verwarngeldbereich. Drei Fahrer befanden sich im Bußgeldbereich ohne Fahrverbot.

Sowohl von den Anwohnern als auch von den meisten kontrollierten Verkehrsteilnehmern kam positives Feedback.

