Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

Löningen - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Mittwoch, 27. November 2019, 15.00 Uhr und Donnerstag, 28. November 2019, 15.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Rücklicht einer Mercedes E-Klasse, die in der Annette von Droste-Hülshoff-Straße stand. Am Heck und Rücklicht entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 28. November 2019, wurde um 16.35 Uhr ein 62-jähriger pkw-Fahrer aus Cappeln auf der Eschstraße kontrolliert. Bei den Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Garrel - Betrunken Unfall verursacht

Am Donnerstag, 28. November 2019, kam es auf der Hauptstraße um 21.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Garrel fuhr auf das Heck eines 17-jährigen Quad-Fahrers aus Garrel auf, der verkehrsbedingt halten musste. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Es wurde keine Personen verletzt. Vor Ort stellten die Polizeibeamten bei dem 23-jährigen Unfallverursacher einem Atemalkoholwert von 1,79 Promille fest. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und dessen Führerschein beschlagnahmt.

