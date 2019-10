Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Am Donnerstag erlag ein Motorradfahrer auf der B492 bei Blaubeuren seinen Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz vor 7 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit seinem VW auf der B492 in Richtung Schelklingen. In Blaubeuren-Weiler bog er nach links in Bruckfelsstraße ab. Ein 34-Jähriger kam mit seinem Suzuki Motorrad entgegen. Den übersah der Autofahrer. Die Fahrzeuge prallten zusammen. Der Kradlenker schleuderte über das Auto. Durch den Sturz erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Er erlag diesen noch an der Unfallstelle. Notfallseelsorger waren im Einsatz und kümmerten sich um Angehörige. Der VW und die Suzuki waren nicht mehr fahrbereit. Der Abschlepper kam. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro. Die B492 war für etwa 2,5 Stunden gesperrt. Es bestand eine örtliche Umleitung. Durch die Sperrung kam es zu erheblichen Behinderungen.

+++++++ 1999594

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell