Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer fährt in wartendes Auto

Am Mittwoch erlitt ein 14-jähriger Radler schwere Verletzungen bei einem Unfall in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 18.15 Uhr fuhr eine 27-Jährige mit ihrem Toyota in der Blaubeurer Straße in Richtung Blaubeurer Ring. An einer Einfahrt zu einer Firma wollte sie nach rechts in den Parkplatz abbiegen. Rechts neben ihr verlief ein Rad- und Fußweg. Ein Fußgänger querte die Einfahrt und die Autofahrerin wartete. Ein 14-Jähriger kam mit seinem Fahrrad von hinten und prallte in das ordnungsgemäß haltende Auto. Der Radler stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr der Radler nicht ordnungsgemäß auf dem Radweg und prallte dadurch gegen das Auto. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Alle Verkehrsteilnehmer müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

+++++++ 1997159

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell