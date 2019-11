Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage/Holdorf - Transporter aufgebrochen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 27. November 2019, ab 17.30 Uhr und Donnerstag, 28. November 2019, bis 7.30 Uhr kam es in Dinklage und Holdorf zu insgesamt drei Transporteraufbrüchen. In Dinklage waren zwei Transporter betroffen, welche in der Holdorfer Straße und der Clemens-August-Straße geparkt standen. In Holdorf kam es zu einem Aufbruch eines Transporters in der Neuenkirchener Straße. In allen drei Fällen verschafften sich bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu den Fahrzeugen und entwendeten diverses Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizeidienststellen Dinklage (Tel. 04443/4666) und Holdorf (Tel. 05494/1536) entgegen.

Vechta - Einbruch in Schnellimbiss

In der Zeit zwischen Mittwoch, 27. November 2019, 21.45 Uhr und Donnerstag, 28. November 2019, 8.30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter eine Tür zu einem Schnellimbiss der Bahnhofstraße auf. Dort ging er zwei Spielautomaten an und entwendete das darin befindliche Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

