Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl eines Pedelec

Am Dienstag, 26. November 2019, entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 15.20 und 15.30 Uhr ein Pedelec der Marke Pegasus, Modell Solero, das am Kirchplatz abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 27. November 2019, 18.41 Uhr bog ein 32-jähriger aus Visbek aus einer Stichstraße nach rechts auf die Straße "Frillings Esch" in Visbek. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten 60-jährigen Pedelec Fahrer aus Visbek. Der 60-jährige sprang vom Rad, stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er wurde in das Krankenhaus Vechta verbracht.

