Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Garrel Treckerdemo

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am 27.11.2019, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.30 kam es in Garrel auf dem Gelände einer ortsansässigen Großbäckerei in der Dieselstraße aufgrund eines nicht öffentlichen Besuches des niedersächsischen Ministers für Wirtschaft-, Arbeit, Verkehr- und Digitalisierung Dr. Bernd Althusmann zu einer spontanen Treckerdemonstration. Insgesamt 400 Teilnehmer nahmen mit 275 Traktoren an der Versammlung teil. Aufgrund der Vielzahl der Versammlungsteilnehmer kam es im Bereich der Dieselstraße / Varrelbuscher Straße (L 847) / Eichkamp zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Eine zwischenzeitliche Vollsperrung der L 847 war erforderlich. Die Demonstration verlief friedlich und kooperativ.

