Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 23. November 2019, 12.00 Uhr und Montag, 25. November 2019, 12.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Skoda Kodiaq, welcher geparkt in der Kreuzstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Goldenstedt - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Dienstag, 19. November 2019, zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr sowie in der Zeit zwischen Samstag, 23. November 2019, 20.30 Uhr und Sonntag, 24. November 2019, 16.00 Uhr, platzierten bislang unbekannte Täter Glassplitter, zerbrochene Glasflaschen und Nägel unter den Reifen eines weißen VW-Caddy. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß vor einem Wohnhaus in der Straße am Meerbusch abgestellt. Durch die Gegenstände hätte es bei der Benutzung des Fahrzeuges zu Schäden und einem Unfall kommen können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Goldenstedt in Verbindung zu setzen, Tel.: 04444/2680.

POKin Uta-Masami Bley

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

