Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Anhänger gestohlen

Wietmarschen (ots)

Zwischen Mittwoch und Freitag wurde von einem Hof an der Hauptstraße ein Kfz-Anhänger gestohlen. Der Anhänger des Herstellers Saris mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 kg war mit Holz beladen. An dem Anhänger war das Kennzeichen NOH-ZH 59 angebracht. Der Wert des Anhängers wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wietmarschen unter der Rufnummer (05925)9057956 zu melden.

