Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland

Grafschaft Bentheim - Eigentümer von Schmuckstücken gesucht

Emsland / Grafschaft Bentheim (ots)

Zwischen dem 2. November und dem 13. Dezember wurden bei Einbrüchen in Bad Bentheim, Nordhorn und Salzbergen diverse Schmuckstücke gestohlen. Drei Tatverdächtige wurden Mitte Dezember festgenommen. Bei ihnen fanden sich große Mengen an Diebesgut. Einiges davon konnte den Eigentümern bereits ausgehändigt werden. Die Polizei sucht aber noch die Eigentümer einiger Schmuckstücke. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 87 0 zu melden.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Inga Graber

Pressestelle

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



