Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Apeldorn - Tödlicher Verkehrsunfall

Apeldorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Apeldorner Hauptstraße gestern Nachmittag wurde ein 80-jähriger Mann tödlich verletzt. Eine 49-jährige Frau war mit ihrem Auto in Richtung Meppen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem Sattelzug. Die Fahrerin und der 80-jährige Beifahrer wurden im Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Eine weitere Mitfahrerin konnte sich selbst befreien. Der 80-jährige Beifahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag er wenig später seinen Verletzungen. Die Fahrerin und die weitere Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Sie wurden ebenfalls mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

