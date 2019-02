Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Werlte (ots)

Heute Morgen stießen auf der Oldenburger Straße gegen 09:45 Uhr zwei Autos zusammen. Zwei Personen zogen sich dabei zum Teil schwere Verletzungen zu.

Ein 78-jähriger Mann aus Werlte fuhr die Oldenburger Straße in Richtung Lindern, als er in Höhe des Schießstands nach links abbog. Dabei übersah er den entgegenkommenden PKW eines 58-jährigen Mannes. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der Mann aus Werlte wurde dabei schwer verletzt. Der 58-Jährige aus Steinbild zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden durch die Rettungskräfte in verschiedene Krankenhäuser gebracht. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird auf ca. 20000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Abschlepparbeiten war die Oldenburger Straße für mehrere Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell