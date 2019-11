Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen - Fahrzeugbrand

Badbergen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 20:26 Uhr, geriet auf dem Pickerdamm im Ortsteil Grönloh ein Mazda in Brand. Ein 21-Jähriger aus Lohne bemerkte während der Fahrt Brandgeruch in seinem Fahrzeug. Er konnte noch rechtzeitig stoppen und sich in Sicherheit bringen. Am Auto entstand ein Totalschaden, durch die Hitzeeinwirkung wurde die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell