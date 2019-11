Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Unfallflucht beim Getränkemarkt

Georgsmarienhütte (ots)

Am Dienstag, den 05.11.2019, kam es in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr, auf dem Parkplatz des Edeka-Getränkemarktes in Oesede, Alte Seilerei 4, zu einem Verkehrsunfall. Mutmaßlich beim Rangieren stieß dabei der Führer eines wahrscheinlich roten PKW gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten, schwarzen Mitsubishi Space. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Verursacher und Zeugen werden gebeten, sich unter 05401/879500 oder 05401/87950131 bei der Polizei Georgsmarienhütte zu melden.

