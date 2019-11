Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Osnabrück (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mussten am Mittwochmittag zu einem Brand in die Prof.-Schirmeyer-Straße ausrücken. In einer Wohnung im Erdgeschoss des dortigen Mehrfamilienhauses war gegen 11.35 Uhr aus noch nicht gänzlich geklärter Ursache ein Feuer im Wohnzimmer ausgebrochen. Die 79-jährige Mieterin der Wohnung konnte sich noch unverletzt in Sicherheit bringen, bevor die Räumlichkeiten im Vollbrand standen. Die Feuerwehr evakuierte die übrigen Bewohner des brandbetroffenen und die des benachbarten Hauses über Leitern in Sicherheit. Insgesamt wurden sechs Personen durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

