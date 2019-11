Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Landkreis Augsburg - Nachtrag

Osnabrück (ots)

Der Zugriff durch Spezialkräfte erfolgte nicht, wie in der Meldung von 13:30 Uhr veröffentlicht, am Mittwochnachmittag. Die Festnahme erfolgte am Dienstagnachmittag (05.11.2019).

