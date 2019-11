Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen-Wehrendorf: Auto überschlug sich

Bad Essen (ots)

Zwei verletzte Autofahrer und Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag auf der B65 in Wehrendorf ereignete. Der 84-jährige Fahrer eines Kia bog gegen 18 Uhr in Höhe des Gewerbegebietes von einem Feldweg auf die Bundestraße ab und wollte nach links in Richtung Bad Essen weiterfahren. Dabei übersah der Senior einen in Richtung Wehrendorf fahrenden BMW und stieß mit diesem zusammen. Dessen 22-jähriger Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über den Wagen, der in der Folge von der Straße auf ein Feld schleuderte, sich überschlug und dort auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der Unfallverursacher zog sich leichte, der junge Mann aus Preußisch Oldendorf schwerer Verletzungen zu. Beide wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell