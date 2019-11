Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Straßen durch Schlachtabfälle verunreinigt

Bersenbrück (ots)

Die Polizei sucht nach den Verursachern von zwei Fahrbahnverunreinigungen, die sich in den letzten drei Wochen im Bersenbrücker Bereich ereigneten. So verlor vermutlich ein Entsorgungsfahrzeug am Dienstag, 05.11.2019, im Kreisverkehr der B68 in Woltrup/Wehbergen Schlachtabfälle und kümmerte sich nicht weiter um die Verschmutzung. Möglicherweise der gleiche Entsorger verlor am gestrigen Dienstag auf der Ankumer Straße (B214), Höhe Nortruper Straße, ebenfalls Schlachtabfälle von Geflügel. Auch in diesem Fall musste eine Spezialfirma die stark verunreinigte Straße kostenintensiv säubern. Die Ermittlungen der Polizei blieben bislang erfolglos. Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, meldet sich bitte beim Polizeikommissariat in Bersenbrück. Telefon: 05439-9690.

