Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen - Verkehrsunfallflucht am Tunnel

Alfhausen (ots)

Am Dienstag gegen 17:30 Uhr fuhr ein Mann aus Varel mit seinem Ford Mondeo über die Alte Schulstraße von der Dorfmitte in Richtung Bahnhof. Aus der Kolpingstraße bog ein unbekanntes Fahrzeug nach rechts in Richtung Dorfmitte ab. Im Begegnungsverkehr löste sich bei dem Pkw eine Radkappe und stieß gegen den Ford des Mannes, es entstand Sachschaden. Das unbekannte Auto setzte seinen Weg fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Bei dem Fahrzeug handelte es sich vermutlich ebenfalls um einen Ford, darauf lässt die verlorene Radkappe schließen. Der Beschreibung nach könnte es sich um eine Art SUV gehandelt haben. Der Verursacher oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück unter der Rufnummer 05439 9690.

