Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Laterne beschädigt und geflüchtet

Bersenbrück (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Mittwoch mit seinem Fahrzeug auf dem Lidl-Parkplatz an der Robert-Bosch-Straße eine Laterne massiv beschädigt. Der Verursacher fuhr danach weg und kümmerte sich nicht um den auf etwa 2.000 Euro geschätzten Schaden. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439-9690 entgegen.

