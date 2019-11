Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht in der Wesereschstraße

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch ist es in der Wesereschstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Dabei wurde ein auf dem Parkstreifen unweit der Henschelstraße abgestellter brauner BMW X3 von einem unbekannten Fahrzeug im Bereich der Fahrertür erheblich beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Unfalldienst der Polizei in Verbindung zu setzen. Telefon: 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell