Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Bargeld bei Einbruch erbeutet

Bad Laer (ots)

Unbekannte brachen zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 10.30 Uhr, das Fenster eines Grill-Imbisses am Thieplatz auf. Im Inneren des Lokals machten sich der oder die Täter an einem Spiel-Automaten und einer Kasse zu schaffen. Sie entwendeten das vorgefundene Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05421/921390 entgegengenommen.

