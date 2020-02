Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Auftragsdieb freut sich aufs Gefängnis

Rostock (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurden Beamte des Polizeirevieres Reutershagen durch einen Ladendetektiv gerufen, der einen professionellen Dieb in einem Einkaufsmarkt im Rostocker Hansaviertel festgestellt hatte.

Der 49-jährige Deutsche gab den Beamten gegenüber an, sich durch Diebstähle etwas zu seinem Lebensunterhalt dazu zu verdienen. Der Rostocker entwendete dafür in diesem Fall Blumen, Kaffee und verschiedene Spirituosen in einem Gesamtwarenwert von 108 EUR und führte außerdem ein Pfefferspray bei sich, welches er aber nicht einsetzte. Weiterhin gab er an, dass er Diebstahlaufträge für Kunden annehme und die Hälfte des gestohlenen Warenwerts als Provision behielte.

Der selbstbewusste Täter klärte die Beamten anschließend sogar über seine Vorgehensweise auf. Der Ladendieb gab an, schon seit zehn Jahren professionell zu klauen und das Diebesgut anschließend weiter zu verkaufen. Der Mann, der sich wenig beeindruckt von den polizeilichen Maßnahmen zeigte, war erst Mitte Januar aus seiner Haft entlassen worden und freue sich laut eigener Aussage darauf, dass er wieder ins Gefängnis "dürfe".

Der Tatverdächtige wurde wegen Wiederholungsgefahr vorläufig festgenommen. Am Folgetag wurde am Amtsgericht Rostock ein Haftbefehl (Untersuchungshaft) erwirkt. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

