POL-PDLU: Speyer - Jugendliche bei Ladendiebstahl ertappt (29/1703)

Speyer (ots)

17.03.2020, 15:45 Uhr

Eine 20-Jährige aus Karlsruhe entwendete am Dienstagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt in der Maximilianstraße Waren im Wert von ca. 7 EUR, indem sie diese in ihre Tasche steckte und danach die Kasse passierte, ohne die Waren zu bezahlen. Mit der Tat konfrontiert, versuchte sich die junge Diebin in Ausflüchten. Den Einwand, dass sie einem Freund vor dem Geschäft, dem es körperlich schlecht ging zur Hilfe kommen wollte, entkräftete sie danach selbst durch weiter widersprüchliche Angaben. Die Polizei ermittelt nun gegen die junge Frau wegen dem Straftatbestand des Diebstahls.

