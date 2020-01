Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Die Meppener Polizei hat in der Nacht zum 23.November 2019 ein blaues Mountainbike an der Bahnhofsunterführung sichergestellt. Möglicherweise dürfte es in Zusammenhang mit einer Körperverletzung in der Bahnhofstraße in Verbindung stehen. Hier schlug ein bislang unbekannter Täter einem Mann ins Gesicht und flüchtete anschließend vermutlich mit dem sichergestellten Fahrrad.

Zeugen die Hinweise zu dem blauen Mountainbike oder der Körperverletzung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 zu melden.

