Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Versuchter Raub im Stadtpark

Nordhorn (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag haben zwei bislang unbekannte Jugendliche gegen 14:30 Uhr versucht einen 27-jährigen Mann im Nordhorner Stadtpark auszurauben. Das Opfer wurde zunächst in Höhe des Spielplatzes vom Fahrrad getreten und am Boden liegend mit Fäusten und Füßen traktiert. Die Angreifer forderten Geld, Drogen und das Mobiltelefon des Mannes. Beute machten sie dabei keine. Die beiden Jugendlichen ließen den 27-Jährigen dann zunächst weiterfahren, liefen ihm dann jedoch hinterher und holten ihn in Höhe des in der Nähe befindlichen Cafés ein. Dort entschuldigten sie sich und baten darum, dass die Polizei nicht über den Vorfall informiert werde. Sie werden als etwa 14 bis 17 Jahre alt und ungefähr 1,65 bis 1,70 Meter groß, mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Einer der beiden war dunkelhäutig, trug eine schwarze Jacke und einen roten Pullover. Weitere Details zu den Angreifern sind nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der (05921)3090 entgegen.

