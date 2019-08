Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Verabschiedung des Leiters der Polizeistation Barmstedt

Bad Segeberg (ots)

Der Leiter der Polizeistation Barmstedt, Polizeihauptkommissar Sascha Schmidt, verlässt die Polizeidienststelle zum 01. September 2019. Zukünftig wird er im Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein an einem polizeibezogenen Digitalisierungsprogramm mitwirken.

Sascha Schmidt war nach verschiedenen polizeilichen Führungsfunktionen im Kreis Pinneberg zuletzt seit 2017 Leiter der Polizeistation Barmstedt.

Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für die Leitungsfunktion wird zu einem späteren Zeitpunkt benannt.

Sascha Schmidt und der Leiter des Polizeireviers Elmshorn, Thorsten Buchwitz, stehen interessierten Medienvertretern für Fragen am Montag, den 26.8.2019, in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr für persönliche und telefonische Fragen sowie für Fotoaufnahmen im Dienstgebäude des Polizeireviers Elmshorn in der Moltkestraße 26 zur Verfügung. Sie sind unter der Telefonnummer 04121/803-100 erreichbar.

