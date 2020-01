Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Audi beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es auf der Bentheimer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines Audi war gegen 13:44 Uhr in Richtung Nordhorn unterwegs, als von einem vor ihm fahrenden LKW ein Gegenstand auf die Fahrbahn fiel. Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr diesen. An seinem PKW entstand Sachschaden. Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt fort.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

