Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Keine Verletzten bei Brand in Wohn- und Geschäftshaus

Papenburg (ots)

Am Donnerstagmittag ist es am Hauptkanal links zum Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus gekommen. Verletzt wurde niemand. Gegen 13.30 Uhr stellten die Obergeschoss befindlichen Hauseigentümer dichten Rauch aus ihrer Textilhandlung im Erdgeschoss fest. Sie konnten sich selbstständig und unverletzt aus dem Gebäude befreien. Die Feuerwehren aus Untenende, Obenende und Aschendorf waren mit 50 Einsatzkräften vor Ort und konnten die von der Teeküche ausgehende Rauchbildung schnell unterbinden. Vermutlich ist es dort zu einem technischen Defekt gekommen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

