Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Frau kommt mit Pkw von der Straße ab

Vinningen (ots)

Am Sonntag, kurz nach 10:00 Uhr, befuhr eine 74jährige Frau mit ihrem Ford Focus die L 484 zwischen Trulben und Obersimten. Wohl in Folge Unachtsamkeit kommt sie zunächst auf den rechten Grünstreifen. Beim Versuch des Gegensteuerns quert sie die Fahrbahn nach links, überfährt einen Leitpfosten und kommt nach circa 50 Metern Fahrt über eine Wiese am Eckpfosten eines Zaunes am Waldrand zum Stehen. Die Frau wird verletzt in das Krankenhaus eingeliefert. Der Ford Focus ist im Frontbereich erheblich beschädigt. Der sonstige Schaden beträgt circa 100 Euro.

