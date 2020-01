Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Sachbeschädigung mit anschließendem Widerstand

Innerhalb von knapp zwei Stunden beschädigte ein 18-jähriger, in Pirmasens wohnhafter Mann, eine Ausfahrtschranke am Exerzierplatz-Parkhaus und die Schranke eines Parkplatzes in der Blumenstraße. Im Rahmen der Fahndung konnte der junge Mann angetroffen werden. Im Rahmen der Kontrolle durch die Polizeibeamten zog der junge Mann ein feststehendes Messer aus seiner Jackentasche. Er konnte überwältigt und gefesselt werden. Im weiteren Verlauf spuckte er nach den Beamten und beleidigte sie mehrfach. Auch drohte er einem Beamten, diesen umzubringen. Es wurde kein Beamter verletzt. Der junge Mann war alkoholisiert und stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Aufgrund seines Zustandes wurde er in die Psychiatrie des Städtischen Krankenhauses Pirmasens eingeliefert.

