Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht

Polizei Pirmasens (ots)

Vermutlich beim Einsteigen beschädigte am 10.01.2020 zwischen 17 Uhr und 17:15 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in der Bitscher Straße die Tür von einem grauen Land Rover mit PS-Kennzeichen. Der Verursacher wurde von dem Geschädigten auf dem Parkplatz zunächst noch auf einen möglichen Schaden angesprochen, da die Fahrzeuge dicht beieinanderstanden. Der vermeintliche Verursacher verneinte dies jedoch und entfernte sich von der Unfallstelle. Aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse konnte der Geschädigte jedoch erst am nächsten Tag bei Tageslicht eine frische Beschädigung im fraglichen Bereich seines Fahrzeuges feststellen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Die Ermittlungen zu dem Verursacher dauern an.

