Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Fahren ohne Fahrerlaubnis I

Polizei Pirmasens (ots)

Am 10.01.2020, gegen 13:00 Uhr, fiel der Streife ein VW Golf auf, der an der Anschlussstelle Haseneck gerade auf die B10 in Richtung Zweibrücken auffuhr. Der 37-jährige Mann aus Pirmasens wurde von der Streife angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er keine Fahrerlaubnis hatte. Darüber hinaus war er in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu unterbinden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Pirmasens

Telefonnummer 06331/5200

pipirmasens@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell