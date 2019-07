Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, A5 - Rückstau nach Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Lahr (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der A5 staute sich der Verkehr am Dienstagvormittag zwischen den Anschlussstellen Lahr und Offenburg bis zu einer Länge von fünf Kilometern. Die 65 Jahre alte Lenkerin eines Citroen wollte gegen 9:50 Uhr an der Anschlussstelle Lahr im Baustellenbereich auf die Autobahn auffahren, als sie die Vorfahrt des auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lastwagens missachtete. Der Lenker des Schwergewichts konnte einen Zusammenstoß trotz eines Ausweichversuchs nicht mehr verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Citroen musste die Fahrbahn kurzzeitig komplett gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10.000 Euro. /ma

