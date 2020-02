POL-PDTR: Tageswohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Polizeidirektion Trier

Am Dienstag, 26.02.2020, zwischen 09:15 Uhr und 10:10 Uhr, hebelten bisher unbekannte Täter eine Haustür eines Einfamilienhauses in der Raiffeisenstraße in Bekond auf. In der Wohnung betraten die Täter nur das Wohnzimmer und ließen dort auf dem Tisch befindliche Wertgegenstände liegen. Sie entnahmen lediglich im Flur einen Schlüsselbund und schlossen damit die Tür zum Büro der Hauseigentümer auf. Dort versuchten sie vergeblich, den Tresor aufzuhebeln. Sie verließen letztlich das Haus ohne Diebesgut und konnten noch von der zurückkehrenden Hausbewohnerin beim Weggehen gesehen werden. Aufgrund ihrer Statur und Bewegung geht die Geschädigte von jugendlichen Tätern aus. Erst als sie die Tür aufschließen wollte, bemerkte sie den Einbruch und versuchte noch selbst, die Täter zu verfolgen. Zur Täterbeschreibung konnte sie nur angeben, dass beide dunkelblau gekleidet waren und einer einen dunkelblauen Rucksack auf dem Rücken trug. Über den Kopf hatten sie Kapuzen gezogen. Trotz einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnten beide Täter unerkannt entkommen.

Die Polizeiinspektion Schweich, Tel. 06502/91570, Email pischweich@polizei.rlp.de, bittet um Hinweise zu den beiden Tätern. Möglicherweise sind sie vor oder nach der Tat von Anwohnern fußläufig oder mit einem Fahrzeug beobachtet worden.

