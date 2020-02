Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Handy und EC-Karte

Morbach (ots)

Ein Gast legte seine Jacke am 23.02.2020 gegen 18:00 Uhr im Garderobenbereich des Hochwald-Café in 54497 Morbach ab. In der Jackentasche befanden sich ein Mobiltelefon der Marke Samsung und eine EC-Karte. Als der Gast gegen 21 Uhr seine Jacke an sich nahm, stellte er fest, dass die Gegenstände fehlten. Es entstand ein Schaden von etwa 200,-Euro. Zeugen, die Feststellungen machten und/oder Personen sahen, die sich an den Jacken in der Garderobe zu schaffen machten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

