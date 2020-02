Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Schweich (ots)

In der Zeit von Rosenmontag, 24.02.2020, 12:00 Uhr, bis Fastnachtdienstag, 25.02.2020, 09:00 Uhr, wurde ein in einer Parkbucht der Oberstiftstraße in Schweich geparkter, roter VW Golf von einem bislang unbekannten Fahrzeug an der vorderen Stoßstange beschädigt. Beim Unfallverursacher könnte es sich eventuell um den Fahrer eines Fastnachtsgespanns handeln. Im Tatzeitraum stellte sich in der Oberstiftstraße der Schweicher Rosenmontagszug auf. Die Polizeiinspektion Schweich bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06502/91570 oder Email pischweich@polizei.rlp.de.

